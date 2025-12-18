Россиянка побывала в Италии и рассказала о секретах местных женщин

Российская путешественница Елена побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, дело не в генетике и не в «уколах красоты» — ими итальянки не увлекаются. Во-первых, отметила автор блога, женщины в Италии следят за трендами.

«Никогда не застревают в одном образе на несколько лет. Они знают, что мода имеет значение и чтобы не выглядеть бабулей в свои 50 лет, надо постоянно меняться», — пояснила она.

При этом местные не скупают новые вещи, а часто адаптируют старые под меняющуюся моду, подчеркнула блогерша.

Другой секрет итальянок в том, чтобы использовать многослойность в образах, добавила Елена.

«Они создают образ, который интересно рассматривать, продумывают все до мелочей», — пояснила Елена.

Также она обратила внимание на любовь местных к ярким цветам.

«После 50 женщины в Италии как будто начинают играть цветами еще смелее, чем в юности», — добавила она.

Кроме того, россиянка заметила, что в европейской стране дамы в возрасте выбирают исключительно дорогие парфюмы.

По ее словам, главный секрет итальянок — в мышлении и взглядах на жизнь.

«Они позволяют себе смеяться, удивляться, флиртовать, восторгаться, злиться — одним словом, чувствовать жизнь на полную катушку. Именно это делает их стиль естественным и привлекательным, визуально уменьшая возраст», — заключила Елена.

Ранее тревел-блогерша сравнила образ жизни своих соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было их отношение к алкоголю.