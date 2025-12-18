Ведущий «Модного приговора» назвал лучшую модель юбки для праздников

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую лучшую модель юбки для праздников. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Пышная юбка-солнце из тафты — идеальный вариант для модных принцесс! Такие юбки добавят праздника в любой образ и носить их можно/ и даже нужно / по поводу и без. Советую сочетать юбки из тафты с мягким уютным трикотажем, фанатскими футболками и мужскими рубашками», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

