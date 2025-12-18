В России вырос спрос на итальянский люкс на фоне новости о поглощении Versace группой Prada. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

«На фоне сделки продажи Prada демонстрируют стабильный рост: объем GMV с января по ноябрь увеличился примерно на 30% год к году, а количество заказов — на 65%. При этом средний чек вырос на 45% — с 114 тыс. до 166 тыс. рублей, что говорит о смещении спроса в сторону более дорогих позиций и покупок «комплектами», — заявили аналитики.

Они рассказали, что Versace растет еще динамичнее.

«GMV бренда за год увеличился на 63%, а число заказов почти удвоилось (+91%). Основной драйвер — более доступные категории: очки, ремни и аксессуары, которые позволяют бренду быстрее расширять аудиторию. Средний чек вырос на 37%, однако основной вклад в рост внес именно объем покупок», — поделились эксперты.

Аналитики отметили, что оба бренда развиваются по схожей модели — за счет роста числа заказов и повышения средней стоимости покупок. По их мнению, после объединения эти стратегии могут усилить друг друга и дополнительно повысить интерес к итальянскому люксу.

Эксперты заявили, что общий тренд подтверждается и ростом популярности других брендов группы Prada.