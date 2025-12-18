Экс-жена Бондарчука вышла в свет в платье с прозрачной юбкой

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана вышла на публику в платье с прозрачной юбкой. Блогерша Ида Галич опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

17 декабря Светлана Бондарчук организовала вечеринку в честь своего 57-летия. На мероприятии телеведущая предстала в черном макси-платье с прозрачной юбкой, которое было украшено пайетками. Модель также надела длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия были Ксения Собчак, Ида Галич, Оксана Самойлова, Александр Горчилин и другие звезды.

В конце ноября Светлана Бондарчук снялась в кружевном мини-платье с длинным шлейфом и разрезом на талии. Образ дополнили колготки и туфли с острым мысом. Знаменитость предстала перед камерой в парике с белыми волосами и макияжем с черными стрелками.

До этого Светлана Бондарчук выложила в личном блоге фото в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром.