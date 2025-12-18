Стилист перечислил самые трендовые новогодние образы

Стилист Ольга Родина перечислила россиянкам самые трендовые новогодние образы. Соответствующий материал публикует KP.RU.

По словам модного эксперта, популярными вновь стали пайетки, перья, бархат, шелк, а также мех. При этом для встречи года Огненной Лошади специалистка призвала подбирать наряды красного, оранжевого, золотого и бронзового оттенков. Также она напомнила об актуальности самого главного цвета следующего года — белого.

Так, Родина посоветовала приобрести сумку из меха или ворса с животными принтами, а также платье, жакет или костюм из блестящей кожи. Кроме того, она предложила встречать новый год в платье с пайетками, дополненном меховой накидкой, или в костюме с приталенным жакетом и брюками клеш.

«Отдавайте предпочтение трендовым красным оттенкам или же вечерним темным цветам», — уточнила Родина.

Среди прочего стилист заявила, что актуальными также стали изделия из перьев или шелка, в том числе длины мини. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на бархат, который можно отнести к классическим вечерним материалам.

