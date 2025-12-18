Ксения Собчак снялась в полупрозрачном комбинезоне

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в «голом» комбинезоне. Блогерша Ида Галич опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак посетила вечеринку по случаю дня рождения телеведущей Светланы Бондарчук. Для закрытого светского мероприятия журналистка выбрала черный прозрачный комбинезон из кружева, украшенный пайетками. Телеведущая также надела длинные серьги в тон. Знаменитость собрала волосы в низкий хвост и сделала вечерний макияж.

© Соцсети

© Соцсети

Среди гостей мероприятия были Ида Галич, Оксана Самойлова, Александр Горчилин и другие звезды.

В 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, однако в марте 2019-го они объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак расписалась с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. Общих детей у Собчак и Богомолова нет, однако телеведущая говорила, что хотела бы вновь стать матерью.

В конце ноября журналистка опубликовала в соцсетях фото с Константином Богомоловым и сыном Платоном из поездки в Китай. Блогер отмечала, что это путешествие стало подарком ребенку ко дню рождения.