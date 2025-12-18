Модель Кайли Дженнер вышла в свет в платье с перьями

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер вышла на публику в платье с вырезами. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28-летняя Кайли Дженнер предстала перед камерой в нежно-розовом платье с вырезами по бокам и открытой спиной, которое было украшено страусиными перьями. Модель не стала надевать бюстгальтер. Звезда реалити-шоу дополнила образ белой кожаной сумкой. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах с черными стрелками и блеском.

13 декабря папарацци подловили Кайли Дженнер, когда та направлялась на вечеринку OBB Media, которая состоялась в Западном Голливуде. Модель выбрала для закрытого мероприятия красное латексное платье с разрезом сзади. Звезда реалити-шоу добавила к наряду прозрачные босоножки на каблуках и кольцо. Бизнесвумен уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

8 декабря Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили премьеру фильма «Марти Великолепный», в котором актер исполнил главную роль. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в оранжевом макси-платье с глубоким декольте и вырезами и массивном колье с крестами. Артист предпочел оранжевую рубашку, кожаный костюм в тон, черную сумку и ботинки. Он обнимал звезду реалити-шоу перед фотографами.