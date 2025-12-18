Певица Кристина Агилера снялась в микрошортах после похудения

Певица Кристина Агилера появилась на публике в микрошортах после похудения. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

44-летняя Кристина Агилера предстала перед камерой в бордовой водолазке в горошек, которую сочетала с микрошортами, колготками и черными кожаными высокими сапогами на каблуках. Певица дополнила образ красные бантами. Знаменитость позировала с распущенными волосами и м макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

На прошлой неделе Кристина Агилера опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в красном макси-платье со спущенными плечами, глубоким декольте и пышной юбкой. Поп-исполнительница добавила к наряду колье с бриллиантами и массивные серьги. Певице уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовым блеском. Знаменитость позировала, стоя под Эйфелевой башней.

Еще в 2023 году знаменитость резко похудела. Поклонники артистки предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Тогда же нашлись и те, кто впервые заподозрил артистку в использовании «Оземпика». Препарат в последние два года стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Агилера не комментировала эти слухи, но отмечала, что вложила немало сил, чтобы хорошо выглядеть.