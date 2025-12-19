Знаменитая русская мошенница снялась на улице в прозрачных бриджах

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, снялась на улице в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, позировала на размещенном кадре с мотоциклом. На ней были надеты сетчатые бриджи, сквозь прозрачную ткань которых виднелись трусы черного цвета. Кроме того, она предстала в бюстгальтере, укороченной кожаной куртке и туфлях с открытым носом.

© Соцсети

Эффектный образ русской преступницы дополнили прическа с небрежными локонами и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

В ноябре Анна Делви также поделилась кадрами со съемки в откровенном виде. Тогда мошенница снялась у бассейна в солнцезащитных очках, черной футболке и трусах с высокой посадкой.