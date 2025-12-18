Кейт Бекинсейл отправилась на шопинг в прозрачном платье

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в «голом» платье. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

Папарацци подловили 52-летнюю Кейт Бекинсейл во время шопинга в магазине John Varvatos в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась за покупками в белом прозрачном макси-платье, под которое надела черный топ, трусы с завышенной талией и колготки в горошек. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, золотые ожерелья, браслеты, кольца и массивные серьги. Знаменитость собрала волосы в хвост, надела ободок и сделала макияж.

В начале декабря звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. Она позировала в белом бикини возле бассейна, дополнив образ прозрачной накидкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.