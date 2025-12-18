Внучка Маслякова снялась в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

Внучка телеведущего Александра Маслякова, Таисия Маслякова, показала сумку стоимостью более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Spletnik.

© Соцсети

19-летняя Таисия Маслякова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где позировала в бежевом трикотажном облегающем мини-платье с декольте. Внучка телеведущего добавила к образу золотой браслет Cartier, стоимость которого может достигать около 1 млн рублей. Девушка завершила образ бежевой кожаной сумкой Hermes Birkin 25 Togo стоимостью 3 085 000 рублей. Она собрала волосы в низкий хвост и сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В октябре Таисия Маслякова опубликовала фото, где стояла перед зеркалом в черном топе с цветочным принтом и глубоким декольте. Девушка также надела пальто и темный низ. Внучка телеведущего собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с черной подводкой, тушью, румянами, контурингом и блеском для губ.

Таисия Маслякова родилась в 2006 году в браке журналистки Ангелины Мармеладовой и телеведущего Александра Маслякова, сына руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова. Работа на ТНТ стала для девушки не первой, до этого она вела детское «КВН». Сейчас она также учится в МГИМО на факультете управления и политики.