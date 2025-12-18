Чем выращенные бриллианты лучше природных

С развитием технологий у классики появилась современная альтернатива — выращенные бриллианты, которые выглядят точно так же, как природные, но стоят на 30–50% дешевле. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель товарного направления в «585 Золотой» Анной Лисовец.

«Выращенные или лабораторные бриллианты — это камни, созданные в лаборатории с помощью современных технологий, которые воспроизводят природные условия формирования алмазов — высокое давление и экстремальные температуры. Есть два основных метода, с помощью которых создают выращенные бриллианты: метод высокого давления и температуры (HPHT) и метод химического осаждения из газовой фазы (CVD) — когда углерод осаждается в виде кристаллов на подложке, постепенно создавая бриллиантовую структуру», — рассказала Лисовец.

Она также подчеркнула, что эти способы позволяют получать бриллианты с такими же характеристиками, как у природных камней, включая блеск, чистоту и устойчивость к повреждениям.

«Выращенные бриллианты — это не имитация, не аналог (как муассанит и фианит) и не подделка, а настоящий бриллиант, только созданный человеком, а не природой. Но главное заблуждение — считать лабораторные камни бижутерией. Выращенные бриллианты, как и природные, проходят обязательную сертификацию. Они не уступают по качеству и внешнему виду — имеют тот же химический состав, структуру, оптические и физические свойства, как и те, что добываются из недр Земли. Они не тускнеют со временем и могут похвастаться отсутствием вкраплений. А визуально и по прочности такой бриллиант не отличить от природного ни на глаз, ни с помощью лупы — разницу покажет только дорогостоящее профессиональное оборудование», — добавила эксперт.

Лисовец отметила отличие камней в происхождении и цене.

«Разница лишь в том, где родился камень. Природным алмазам требуются миллионы лет и особые геологические условия, тогда как в лаборатории весь процесс занимает около двух недель. Природные бриллианты ценятся за свою уникальность и редкость, а лабораторные — за тот же уровень качества по более доступной цене. Есть несколько причин, по которым лабораторные бриллианты доступнее. Добыча природных бриллиантов требует колоссальных вложений в геологоразведку, транспортировку и обработку минералов. Здесь следует учесть и тяжелый человеческий труд в горнодобывающей отрасли. Ну и, конечно, само осознание ценности настоящего природного бриллианта, который образовывался в земле миллионы лет, добавляет к его стоимости несколько нулей. Лабораторные бриллианты синтезируются в контролируемых условиях, а их производство требует меньше ресурсов и времени — в среднем до двух недель. Именно это делает их более доступными по цене (на 30–50% дешевле) без потери качества», — высказалась она.

В заключение руководитель ювелирного бренда объяснила, как выбрать бриллиант под себя.