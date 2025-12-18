Дженнифер Лоуренс в облегающем платье снялась с Леонардо Ди Каприо

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс снялась с коллегой Леонардо Ди Каприо. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо стали героями нового выпуска журнала Variety. Актриса предстала перед камерой в черном облегающем платье, которое дополнила часами, кольцами и длинными серьгами. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. Ди Каприо был запечатлен в черной футболке, брючном костюме и часах.

На прошлой неделе стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снимутся в приквеле фильмов по вселенной «Голодных игр». Новая часть получила название «Голодные игры: Рассвет жатвы». Лоуренс и Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Приквел расскажет о событиях, которые произошли за 24 года до хронологии основной серии фильмов. Как отмечал The Hollywood Reporter, персонажи звезд «Голодных игр» появятся в сцене из будущего.

В режиссерском кресле нового проекта выступил Фрэнсис Лоуренс, работавший над предыдущими частями серии. В ролях приквела: Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Джесси Племонс.