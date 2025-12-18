Ольга Серябкина опубликовала фото в мини-платье с глубоким декольте

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница была запечатлена в золотом блестящем мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее формы.

Помимо этого, звезда надела остроносые туфли-лодочки нежного оттенка. При этом в руках она держала микрофон. Ее образ завершили длинные серьги-капли.