В кружевной пене: как вписать летний тренд в зимние образы

Кружевные наряды прошедшим летом не носили разве что ну очень ленивые дамы. А остальные (то есть почти все) могут радоваться тому, что и на холодное время года можно создавать интересные и красивые образы с кружевом. Зимой они работают особенно красиво — за счет контраста фактур, слоев и смыслов. Стилист Алина Лобанова рассказала, что и с чем носить, чтобы оставаться актуальной.

Нижний слой

Зимой кружево отлично работает в роли второго слоя. Его надевают поверх тонкой водолазки, лонгслива или облегающего трикотажа.

«Так образ становится теплее и сложнее визуально, а кружево перестает выглядеть вечерним. Особенно хорошо смотрятся матовые ткани под ажурным верхом — они подчеркивают фактуру, не споря с ней», — говорит эксперт.

Контраст с грубой обувью

Один из самых выигрышных приемов — сочетать нежное кружево с тяжелой зимней обувью. Грубые ботинки, сапоги на массивной подошве или казаки делают образ современным и устойчивым. Этот контраст сразу убирает ощущение «бельевого» наряда и переводит образ в плоскость городского стиля. Чем спокойнее крой платья, тем смелее может быть обувь.

Ажурная шаль или платок поверх пальто или шубы

Кружево не обязательно должно быть только в платье. Очень эффектно смотрится ажурная шаль или кружевной платок, накинутый поверх пальто или шубы. Это добавляет образу глубины и легкой театральности, особенно если верхняя одежда лаконичная и однотонная.

«Такой прием выглядит дорого и нестандартно, даже если сама вещь очень простая и (обязательно!) актуального силуэта, иначе есть риск скатиться в ретро. А еще можно найти верхнюю одежду с отделкой кружевом — возможно, не самый практичный, но однозначно интересный вариант», — объясняет стилист.

Многослойность с трикотажем

Кружево прекрасно уживается с плотным трикотажем. Кардиганы, свитеры, объемные жилеты или жакеты можно надевать поверх платья, оставляя кружевной край или лиф видимыми. Это создает ощущение продуманного интересного образа, зимой кружево выигрывает именно за счет слоев.

Спокойная цветовая палитра

Зимой лучше всего работают комбинации и кружево в нейтральных оттенках: молочный, графитовый, шоколадный, пыльно-розовый, черный. Яркие и слишком контрастные цвета могут выглядеть неуместно на фоне зимнего света. Спокойная палитра делает образ цельным и позволяет играть с фактурами — а другого тут и не нужно.