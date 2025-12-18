Трендовые шапки зимы 2026 года

Шапка​‍​‌‍​‍‌ зимой 2025-2026 окончательно перестала быть просто практичной вещью и превратилась в полноценный модный аксессуар. Автор канала «Идеи стильных людей» уверена, что теперь быть теплой недостаточно, пришла пора громко заявлять о себе.

© ГлагоL

Модными считаются крупная вязка, рельефные «аранские» узоры и толстые фактуры, в которых хочется закутаться, как в плед. Часто из них делают не только шапки, но и шарфы, жилетки и свитеры, сочетая в одном образе.

Функциональный авангард представлен балаклавами и капорами. Если раньше такие модели знали в мире спорта, то сейчас капоры и балаклавы шьют из тонкой шерсти и кашемира и советуют даже надевать под элегантные пальто, чтобы максимально закрывать зону шеи и лица.

Ностальгическая классика продолжается в беретах и кепках. Традиционные береты из твида и трикотажа шьют из кожи, бархата и твида и иногда украшают минималистичными деталями или играют на контрасте фактуры. Кепки делают образ более непринужденным и дерзким.

Цвета и принты стали более смелыми. Вместо привычного минимализма в палитре доминируют глубокие «новые нейтральные» оттенки: шоколадный, графитовый, темно-коричневый. В качестве акцентов советуют выбирать изумрудный, сапфировый, бордовый, горчичный и голубой.

Теперь детали решают все. Роскошь проявляется в мерцании металлизированной нити, жаккардовых узорах, бархате или деликатном блеске пайеток. Но помните, что красота никак не должна ограничивать функциональность.

Также «ГлагоL» делился советами по выбору стильного и практичного пуховика и шарфа. Эксперты рекомендуют для завершения образа взять простой шарф из шерсти или кашемира нейтральных цветов. Что касается пуховика, то он должен быть правильной длины, не обрезать фигуру на линии бедер и иметь вертикальную стежку для стройнящего эффекта.