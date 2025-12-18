Зимний стиль après-ski: какие вещи выбрать на сезон 2025/26

Зима каждый год ставит один и тот же вопрос: как одеваться тепло, но не выглядеть скучно. Один из самых понятных ответов — стиль après-ski. Он давно вышел за пределы курортов и уверенно чувствует себя в городе. Это история про уют, простые формы и вещи, которые реально греют. При этом тренды внутри направления не стоят на месте, и сегодня он выглядит заметно свежее, чем пару сезонов назад.

Главную роль в зимнем гардеробе по-прежнему играет свитер. Сейчас ценятся плотные модели из натуральных материалов с северным настроением. Акцент делают не на яркость, а на графику и спокойные сочетания цветов. Такие вещи выглядят дорого и легко вписываются в повседневные образы. Свитер носят свободно, без попыток подчеркнуть талию. Он одинаково органично смотрится и с расслабленными брюками, и с базовыми джинсами.

В пару к нему часто выбирают утепленные легинсы. Это уже не вещь «только для дома». Современные модели хорошо держат форму, не просвечивают и защищают от холода. За счет плотной ткани они выглядят аккуратно и не спорят с объемным верхом. Важно, чтобы образ оставался собранным и не выглядел случайным.

Еще один тренд сезона — флисовая куртка. Ее давно перестали воспринимать как элемент спортивной экипировки. Сейчас это полноценная городская вещь, которую носят и самостоятельно, и в качестве дополнительного слоя под верхнюю одежду. Главное — спокойный дизайн и приятная текстура. Такая флиска легко заменяет свитер или кардиган в холодные дни.

Верхняя одежда в стиле après-ski тоже стала разнообразнее. Вместо привычных пуховиков все чаще выбирают шубы из экомеха. Они выглядят эффектно, при этом остаются практичными. Актуальны как короткие модели, так и длинные варианты, в которые хочется закутаться целиком. Цвета близки к природным, без лишнего глянца и контрастов.

Обувь поддерживает общий настрой. В моде массивные ботинки и луноходы, которые не боятся снега и слякоти. Они выглядят уверенно и легко сочетаются с разной одеждой. Такие пары давно перестали быть исключительно утилитарными и стали частью стильного образа.

Финальный штрих — аксессуары. Особенно выделяются меховые шапки с легким ретро-настроением. Они сразу собирают образ и делают его запоминающимся. За счет простых оттенков такие аксессуары не перегружают аутфит и выглядят актуально даже вне модных экспериментов.

Современный après-ski — это не про горы и лыжи, а про комфортную зиму в городе. Он не требует сложных сочетаний и работает на уровне ощущений. Вещи из этого стиля хочется носить каждый день, и в этом его главный плюс.