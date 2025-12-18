Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале «Эмили в Париже», появилась на премьере пятого сезона сериала в откровенном образе. Соответствующий кадры публикует Daily Mail.

36-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в черном платье на тонких бретелях и с экстремальным декольте. Упомянутое изделие было декорировано массивным бантом из бархата, закрепленным на талии.

При этом звезда вышла в свет с массивным колье с синими камнями. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон наряду.

В декабре 2024 года грудь звезды «Эмили в Париже» на кинопремьере раскритиковали со словами «гелевые мешочки». Она пришла на кинопремьеру мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне в откровенном платье.