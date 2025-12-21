Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить босоножки с носками

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить босоножки с носками. Об этом он написал в Telegram-канaле.

© Газета.Ru

«Один из самых эффектных и простых стилистических приемов — это сочетать нарядные босоножки с носками или колготками. Это сразу делает образ более модным, свежим, смелым и чуть ироничным: тонкие колготки, полупрозрачные или с легким блеском, кружевные носки, варианты с люрексом или декором — все это отлично работает именно с вечерней обувью», — написал Рогов.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.