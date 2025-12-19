Экс-ведущая «Ревизорро» вышла на публику в платье с разрезом до бедра

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая вышла на публику в платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая снялась в черном платье-бюстье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы ведущей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной помадой.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

Позже Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в желтом мини-платье с пестрым принтом и глубоким декольте. Волосы экс-ведущая шоу «Ревизорро» распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла у океана на Бали.