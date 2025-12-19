Визажист дал советы по созданию возрастного макияжа

Легкие кремовые тональные средства должны стать основой возрастного макияжа. Об этом рассказала визажист-стилист и бьюти-эксперт Александра Матвеева, передает Pravda.Ru.

© Газета.Ru

По ее словам, в макияже стоит стремиться к визуальному подъему линий, которые со временем опускаются, чтобы избежать эффекта уставшего лица и создаст более живое выражение. Брови важно не укорачивать, внешний угол глаза — приподнимать, добавила эксперт. Для макияжа глаз стоит использовать мягкие матовые оттенки.

«Очень хороший лайфхак: румяна добавлять на складку века, чуть выше, практически до бровей, свежесть будет появляться. Румяна нужно не на щечки, а чуть выше наносить, на скулы», — добавила Матвеева.

Помада не должна быть чрезмерно темными или слишком светлыми, заключила эксперт.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что для быстрого новогоднего макияжа лучше использовать консилер вместо тона. Чтобы быстро освежить лицо, Андронова посоветовала использовать кремовый румянец, который можно нанести пальцами за пару секунд. По словам эксперта, для быстрого макияжа лучше выбрать один акцент.