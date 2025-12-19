62-летняя актриса сфотографировалась в прозрачном платье без бюстгальтера

Французская актриса Филиппин Леруа-Болье похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

62-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» предстала перед камерой, сидя в кресле в черном кружевном мини-платье со шлейфом. Она продемонстрировала просвечивающую сквозь ткань одежды грудь и ноги в прозрачных колготках.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках с открытой пяткой и дополнила образ массивными золотистыми браслетами.