Эксперт рассказал о модных тенденциях в 2026 году

На смену тёплым бежевым нейтральным оттенкам приходят яркие цвета. Минимализм становится эмоциональнее, а фольклор и цирковая эстетика выходят за рамки подиумов. Мода 2026 года сложна и многослойна, но вполне поддаётся логике. Как выстроить актуальный гардероб и не превратить тренды в хаос, разбирались вместе с Андреем Егоровым, ректором МХПИ, членом президиума Российской палаты мод и членом Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров.

© Unsplash

Модные цвета одежды в 2026 году: ледяной синий и все оттенки моря

Мода совершает резкий поворот. После долгих лет господства тёплых нейтралов — бежевого, карамельного, эспрессо — наступает эра холодных тонов. Фаворитом 2026 года прогнозируется ледяной синий. Этот освежающий цвет напоминает оттенок ледника или зимнего неба. Дизайнер и имиджмейкер Алексей Егоров рекомендует сочетать его с нейтральными: белым, серым и серебристым.

Для смелого акцента эксперт рекомендует коралловый, бледно-жёлтый или бургунди. А вот неоновые соседи превратят утончённый образ в цветовой хаос.

Кому подойдёт такой цвет? По словам Егорова, выигрышнее всего он будет смотреться на представителях холодных цветотипов — это «зима» и «лето».

Зимний цветотип — тёмно-каштановые/чёрные волосы, яркие голубые, серые, карие без рыжины глаза, кожа с розоватым или оливковым холодным подтоном. Ледяной синий станет идеальным фоном для такой внешности, усилит яркость глаз, подчеркнёт природную контрастность.

Летний цветотип — пепельные или русые волосы без золотистого отлива, серо-голубые или серо-зелёные глаза, кожа с холодным розоватым или фарфоровым подтоном. Ледяной синий отлично будет гармонировать с естественной палитрой, добавит свежести, не создавая диссонанса.

Обладатели тёплой внешности — «весна» и «осень». Весенний цветотип — светлые волосы с золотистым отливом, персиковая кожа, светлые глаза с тёплым блеском. Осенний — рыжеватые или каштановые волосы с медным оттенком, кожа с золотистым подтоном, часто с веснушками, зелёные или карие глаза.

И «весне», и «осени» стилист рекомендует быть осторожнее с модным цветом. Холодный синий может конфликтовать с золотистыми подтонами их кожи, делая лицо уставшим. Кожа может выглядеть тусклой и сероватой, волосы в таком сочетании теряют своё тёплое сияние.

Эксперт советует: «Тёплому цветотипу лучше использовать ледяной синий в аксессуарах или обуви, вдали от лица. Либо согревать его бежевым, медовым или золотом в деталях».

Главные жанры моды 2026-го: русский фольклор, африканские мотивы и цирковая эстетика

После пандемии мода несколько лет двигалась в сторону максимального комфорта — оверсайз и минимализм стали ответом на запрос об удобстве и функциональности. Но к 2026 году маятник качнулся обратно, и людям снова захотелось структуры, силуэта, выразительности. Оверсайз и минимализм не исчезают, но трансформируются, а свободные вещи начинают сочетать с приталенными, создавая баланс.

Тут, по словам эксперта, работает правило «если верх объёмный, низ должен быть облегающим или структурным, и наоборот». Большой свитер носят с узкими джинсами или юбкой-карандаш, широкие брюки — с прилегающим топом. Жакеты с подчёркнутой талией, структурные платья, облегающие водолазки и поло из нулевых. Эти вещи эксперт тоже рекомендует заиметь в гардеробе, но присмотреться к сложному крою, интересным драпировкам, архитектурным деталям, которые создают силуэт без ощущения скованности.

«Это эволюция комфорта в сторону более выверенных пропорций, где свобода движения не отменяет осознанности в выборе силуэта», — говорит стилист и имиджмейкер Андрей Егоров.

Покупать оверсайз и минимализм в 2026 году всё ещё имеет смысл, но делать это нужно избирательно. Качественные базовые вещи в актуальных оттенках — коричневом, хаки, ледяном синем — останутся актуальными несколько сезонов. А вот экстремальный оверсайз и тотальные монохромные луки образца 2022 года уже выглядят устаревшими.

«Мода 2026 года строится не на диктатуре одного стиля, а на диалоге между комфортом и структурой, где каждый находит свою точку равновесия между свободой и силуэтом, между простотой и выразительностью», — говорит эксперт.

Переживает трансформацию и минимализм. Тотальный беж и эстетика «тихой роскоши» уступают место более эмоциональным образам. Но и они построены на тех же принципах качества и лаконичности. Коричневый вытесняет чёрный как базовый цвет, появляются насыщенные оттенки — глубокий синий, красный, изумрудный. Дизайнер называет это не отрицанием минимализма, а добавлением ему характера.

Ренессанс переживают русские узоры. Эта тенденция заметна от подиумов до массового рынка. Дизайнеры рекомендуют особое внимание обратить на традиционные росписи: гжель с её характерными сине-белыми мотивами, мезенскую роспись с лаконичными двухцветными изображениями животных и птиц, городецкую с яркими цветочными композициями. Популярны славянские геометрические орнаменты — ромбы, символизирующие плодородие, и спирали, олицетворяющие движение и развитие. Особенно актуальны винтажные мотивы с отсылками к советским традициям. Матрёшки, старинные буквицы, растительные и солярные символы находят отражение в современном дизайне одежды и аксессуаров.

Тесьма с орнаментом на платьях работает как акцентная деталь, но требует деликатного подхода. Главное правило — органичность и умеренность. Один-два этнических элемента на фоне лаконичного кроя, чтобы образ не выглядел театральным костюмом. Тесьма хорошо смотрится на манжетах, вороте, подоле или в качестве декоративного пояса на однотонном платье. Особенно удачно такой декор работает на платьях из натуральных тканей — льна, хлопка, бархата, габардина — в глубоких благородных оттенках: бордо, изумрудном, темно-синем, чёрном. Дизайнеры рекомендуют выбирать либо традиционные цветовые сочетания — красный с золотым, белый с синим, либо современные интерпретации в нетрадиционной палитре.

«Важно понимать разницу между стилизацией и буквальным копированием народного костюма. Платье с тесьмой должно оставаться современной вещью с этническим акцентом, а не превращаться в имитацию сарафана. Удачные примеры — минималистичное платье прямого силуэта с узкой полосой мезенской росписи на рукавах, чёрное платье с золотой тесьмой в стиле городецкой росписи на вороте, лаконичное платье-футляр со славянским геометрическим орнаментом на подоле. Принт или тесьма должны быть качественными — размытые, небрежно выполненные узоры выглядят как дешёвый сувенир», — объясняет эксперт.

Как составить модный образ — 2026

После нескольких лет минимализма и приглушённых палитр появился запрос на яркость, игривость, эмоциональность. Цирковая эстетика — это ответ на усталость от сдержанности, возвращение к радости в одежде. Она вдохновлена костюмами арлекинов, клоунов и акробатов. Здесь правила похожи с трендами на русские орнаменты. Образ не должен буквально копировать цирковой костюм, а только заимствовать отдельные элементы.

Одного-двух акцентов достаточно, чтобы образ заиграл. Самый доступный способ — через принты. Ромбы аргайл (классический узор арлекина), контрастная полоска, крупный горошек сразу считываются как отсылка к цирку, но остаются уместными для городской среды.

Свитер с ромбами носят с прямыми джинсами, полосатую юбку — с однотонным топом, платье в горох — с минималистичным жакетом. Важно не миксовать несколько активных принтов одновременно. Иначе это превращает образ в визуальный шум.

Добавить цирковую эстетику можно с помощью аксессуаров: пышные воротники-стойки в стиле Пьеро, широкие рукава-баллоны, воротники-рафы, банты и рюши. При грамотном использовании они создают интересный контраст с базовыми вещами.

Стилист объясняет принцип: одна театральная деталь на фоне нейтральной базы. Тогда акцент чётко читается, но не подавляет весь образ. Белая рубашка с объёмным воротником сочетается с прямыми брюками и лоферами. Жакет с широкими плечами можно носить с облегающей юбкой.

Цирковая эстетика — это насыщенные цвета: красный, глубокий синий, изумрудный, золотой. Но в повседневной жизни их стоит использовать дозированно, как цветовые акценты. Красные лодочки оживляют базовый гардероб из нейтральных вещей. Сумка с ромбовидным принтом превращает простой образ в более выразительный. Золотая брошь на лацкане жакета, цветные носки или гольфы под классические туфли — такие детали добавляют игривости, но не превращают человека в циркового артиста.