21 средство для тела, с которым кожа станет нежной и бархатистой

Главный бьюти-тренд наступающего 2026 года — забота о коже тела. Звучит логично. Особенно учитывая тот факт, что, как правило, мы уделяем повышенное внимание лишь одной небольшой зоне — лицу. А ведь в поддержке нуждается буквально каждая клеточка нашего тела! Собрали подборку из 21 проверенного продукта, с которыми уход станет приятной рутиной.

Увлажняющая эссенция для тела с коэнзимом, Second Shower

Лёгкая питательная эссенция с коэнзимом CoQ10 и церамидами для увлажнения и упругости. Текстура на ощупь кажется шелковистой, а после применения такой же становится и кожа. Присутствует тонкий аромат, вдохновлённый южнокорейским островом Чеджу: в композиции переплетаются морские нотки, аккорды кедра, кипариса, можжевельника, цедры мандарина и хвои.

Увлажняющий крем для тела White Truffle, d’Alba

Ощущение липкости мало кому понравится, но крем с экстрактом итальянского белого трюфеля не такой. Несмотря на богатый керамидами и пантенолом состав, средство сразу тает на коже и быстро впитывается. Белые разводы и следы на одежде — тоже не про этот продукт. А ещё он приятно пахнет мускусом, цитрусами и травами.

Крем-баттер для тела Skin Food, Weleda

Плотный питательный баттер для особенно тяжёлых дней. У него взбитая текстура, немного похожая на суфле, и лавандово-цитрусовый аромат. Масла в составе помогают удерживать влагу, экстракт фиалки восстанавливает повреждённые участки кожи, а ромашка с календулой успокаивают. Этот крем смягчит даже пятки и локти.

Увлажняющий и восстанавливающий лосьон для лица и тела Dear, Klairs

Универсальный лосьон для тела и лица: когда нужен простой эффективный состав и предсказуемый результат без навязчивых ароматов. Среди ингредиентов нет раздражающих эфирных масел, поэтому продукт не вызовет яркую реакцию или россыпь воспалений. Подойдёт любой коже. А кроме того, его можно наслаивать для дополнительного питания и увлажнения.

Подарочный набор Agathist Soul & Body, Babor

Уже выбрали новогодний подарок для себя? Да, в праздники важно баловать не только близких. Как насчёт эстетичного набора с гелем для душа и лосьоном для тела? У этих средств особенная композиция аромата — с нотами инжира и кедра, созданная в партнёрстве с гуру ароматерапии, — чтобы результат радовал на всех уровнях.

Бальзам-баттер для тела Buttersweet, Okolo

Бальзам с бархатистой текстурой в удобной упаковке с помпой. Во-первых, это гигиенично. Во-вторых, так вам не придётся закрывать крышечку скользкими пальцами. В составе четыре питательных масла — сладкого миндаля с его антиоксидантами, макадамии с ярким ароматом, бабассу с жирными кислотами, а также ши с олеиновой кислотой и витаминами А, Е.

Увлажняющий лёгкий крем для тела Meriggiare, Mytaui

Когда одолевает настроение из серии «сбежать бы в солнечную Италию, а не вот это всё». У крема интересный аромат: в отдушке есть ревень, апельсиновый цвет и розовый грейпфрут. Кажется, именно так пахнет отдых на тёплом побережье Апеннинского сапожка. Кроме того, это лёгкое средство достойно увлажняет и смягчает кожу.

Мерцающее масло для тела «Миндаль», Л’Окситан

Праздник к нам приходит, а вместе с ним и желание по-настоящему засверкать. Поможет в этом миндальное масло с мерцающими частичками. Кожа будет сиять от питания и переливаться блёстками, которые будут заметны даже на фотографиях. А что ещё нужно в декабре под конец года?

Баттер для тела Black Tea & Loomi, hi, dear

Бренд всегда фокусируется на интересных парфюмерных композициях, поэтому у баттера необычный, но комфортный аромат. В пирамиде нотки сушёного лайма луми, древесина, мускус, чёрный чай, табачный лист и цитрусовый бергамот. Получается интересный пряный шлейф, дарящий ощущение уюта.

Питательный баттер для тела «Можжевельник», Anna Sharova

Выручит даже в самые сухие и ветреные дни. У баттера взбитая, лёгкая текстура, которая быстро впитывается и сразу же обеспечивает коже максимальный комфорт. Сказать спасибо стоит крутому набору ингредиентов — сквалану, витамину Е, маслам какао, кокоса и ши.

Восстанавливающий крем для тела «Мандарин и Розмарин», Grown Alchemist

Крем убирает раздражения и покраснения, при этом быстро впитывается и не оставляет липкости. В составе есть классические масла ши, жожоба и миндаля, но их дополняют несколько особенных ингредиентов. Витамин С работает над упругостью кожи, экстракт зародышей пшеницы укрепляет. Так что эффект накопительный.

Увлажняющий и питательный крем-воск для локтей, рук и ног, Foxy Expert

Спасение для тех, у кого на пальцах от холода стали появляться трещинки. Смягчающий крем-воск, который может подлечить уже существующие ранки, а также создать защитную плёнку, чтобы предупредить возникновение новых. Средство быстро впитывается и не мешает в повседневной жизни, а если нанести его на ночь, будет работать как мегапитательная маска.

Крем для тела и рук Ceramide Vital, LABÁ

Универсальная объёмная баночка для всей семьи на любой случай жизни. Забыли перчатки и пальцы обветрились? Комплекс церамидов восстановит повреждённый липидный барьер. Приняли слишком горячий душ и пересушили кожу? Масло миндаля и пантенол вернут её состояние в норму. Начали замечать заломы от обезвоживания? Поможет гиалуроновая кислота.

Насыщенное питательное крем-масло «Восточные сладости», Zeitun

Эстетичный баттер с целыми орешками внутри. Аромат медово-кокосовый, напоминающий о самых вкусных десертах. Текстура тающая, богатая маслами, поэтому средство можно использовать для массажа. Только не наносите на пяточки в ванной с кафельным полом — будет скользко.

Увлажняющее молочко для тела «Смородина и зелёный чай», 1753 Cosmetics

Тонкое молочко со свежим ароматом смородины и зелёного чая, напоминающее о летних каникулах у бабушки в деревне. В составе есть масло конопли, рисовые отруби и витамины, чтобы эффект увлажнения сохранялся на весь день. Не пачкает одежду и не оставляет липкой плёнки.

Крем-баттер для тела «Чёрный перец», Synergetic

Несмотря на насыщенную текстуру баттера, средство не забивает поры и не провоцирует воспаления. Оно впитывается за пару минут, сглаживает шелушащиеся участки кожи и визуально выравнивает текстуру. После нанесения ноги выглядят блестящими — хоть в рекламе мини-юбок участвуй. Как бонус — сложная восточная парфюмерная композиция, в которой доминируют мускус, чёрный перец и древесно-дымные нотки.

Крем для тела «Чёрный перец, ветивер, нероли», Eden

Крем в максимально новогодней упаковке, который может стать отличным подарком подруге, маме или бабушке. Экстракт семян чёрного перца в составе улучшает микроциркуляцию крови, масло семян подсолнечника восстанавливает повреждённую кожу, пантенол и глицерин увлажняют, смягчают и заживляют. Про аромат: знакомая и согревающая комбинация нероли, амбры, ветивера и чёрного перца.

Натуральный арома-крем для тела «Пион и масло розы», Only Bio

Любите максимально пахучие средства, которые будто накрывают облаком парфюма? Находка для вас. Шлейф крема останется с вами надолго, окутав ароматом пудровой розы в сочетании с пачули, бархатного пиона и табака. Увлажнение и питание тоже на высоте. Особенно заметным будет результат, если у вас дома слишком жёсткая, щелочная вода — крем создан специально для таких ситуаций.

Увлажняющее молочко Refreshing Fig, Apivita

Вдохновлено основополагающими принципами ароматерапии, поэтому на коже после использования остаётся лёгкий запах герани и лаванды, которые помогают избавиться от повседневного стресса. Но главные звёзды средства — экстракт инжира в сочетании с алоэ вера и мёдом. Вместе они дают комфортное увлажнение и питание.

Крем-баттер для тела «Ароматный глинтвейн», Краснополянская косметика

Крем с пряным и терпким ароматом глинтвейна погружает в атмосферу рождественской ярмарки. Однако эфирные масла гвоздики, корицы и лимона не только окутывают приятным запахом, но и обладают доказанным разогревающим эффектом. Именно он улучшает микроциркуляцию крови и в сочетании с лёгким массажем помогает нивелировать целлюлит и избавиться от отёчности.

Крем для тела питательный и увлажняющий с маслами миндаля и оливы, Alia Skincare

Немного итальянской роскоши на каждый день: крем на основе оливкового и миндального масел в минималистичной, изящной упаковке. Пока главные активы смягчают и увлажняют, календула и лаванда освежают и успокаивают. На коже остаётся терпкий аромат сицилийского миндаля, который напоминает о сладкой выпечке.