Эксперт рассказал о пользе массажа лица для всего организма

Мастер массажа Наталья Немирович рассказала девушкам и женщинам, какие процедуры сделают кожу свежей и отдохнувшей, чтобы сиять в новогоднюю ночь. Одним из таких секретных оружий является массаж лица накануне праздника или другого важного события. Он заряжает не только лицо, но и весь организм.

В беседе с корреспондентом «Тульской службы новостей» Немирович отметила, что отечность уходит уже после первого сеанса, а овал лица подтягивается и кожа приобретает более здоровый сияющий оттенок. Это достигается за счет усиления кровообращения. Кожа буквально «просыпается» вместе с получением дополнительного кислорода и питательных веществ. Кроме того, массаж – это время, когда можно расслабиться и отдохнуть.

«Массаж позволит не только улучшить внешний вид кожи, но и восстановить эмоциональный баланс перед встречей самого любимого праздника страны», – подчеркивает Наталья Немирович.

