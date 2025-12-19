Витамины для проблемной кожи: как A, E и C борются с акне и постакне

Часто бывает так, что кожные воспаления связаны с дефицитом витаминов. Автор канала «Только то, что нужно твоей коже» пишет о том, что именно их восполнение — важная часть в лечении акне.

Например, витамин А (ретинол) ускоряет обновление клеток и предотвращает образование комедонов, сглаживает следы постакне. Витамин​‍​‌‍​‍‌ С отбеливает пятна после прыщей и стимулирует выработку коллагена. Витамин Е укрепляет защитный барьер кожи и борется с окислительными процессами, которые усугубляют воспаления.

Витамин B3 (ниацинамид) снижает выработку кожного сала и устраняет покраснения, B5 (пантенол) успокаивает кожу и способствует заживлению повреждений.

Пить витамины стоит, если их дефицит связан с неправильным питанием или гормональным сбоем. Применение в виде кремов и сывороток помогает решить проблему точечно. Для усиления эффекта витамины в косметике часто комбинируют с альфа-гидроксикислотами, цинком и ​‍​‌‍​‍‌серой.

Также «ГлагоL» рассказывал о двух подходах к домашнему уходу за собой. Старайтесь защищать себя от агрессивной бытовой химии в виде антибактериального мыла, чтобы не разрушить защитный барьер кожи, и не забывайте принимать ванны с солью и маслами.