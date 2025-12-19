Как носить Ugly Sweater и выглядеть стильно

В рождественских фильмах часто можно увидеть людей в забавных и немного нелепых свитерах — вот, например, как в сцене знакомства Бриджет Джонс с Марком Дарси, помните? Ugly Sweater — тот самый «уродливый» свитер с оленями, снежинками и наивными узорами — потихоньку стал полноценной деталью зимнего праздничного стиля. Сегодня это культурный код зимы, немного ироничный, слегка ностальгический и очень кинематографичный. Надевая его, легко представить себя героиней романтической комедии, где все идет не по плану, но в итоге складывается правильно. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как и с чем носить такую вещь.

Откуда взялась традиция

Первые свитера с рождественскими мотивами, которые позже получат название Ugly Christmas Sweaters, начали массово появляться в 1950-е годы, на волне активного превращения Рождества в большой потребительский праздник. Тогда их называли иначе — «jingle bell sweaters», и выглядели они довольно сдержанно: неброские узоры, минимум цвета и никакого намека на иронию. Покупали их, впрочем, без особого энтузиазма, и модным предметом гардероба такие вещи долго не считались.

Настоящий всплеск интереса случился лишь в 1980-х: фильмы, телевизионные шоу и праздничные программы сделали свитер со снежинками и оленями символом веселья и легкости. Его по-прежнему не относили к модным вещам, но он начал ассоциироваться с хорошим настроением и атмосферой праздника, поэтому такие свитера стали активно надевать на корпоративы и рождественские вечеринки — просто потому, что это весело. Ну, а в нулевых случился первый ренессанс — и сейчас мы наблюдаем второй.

Идеальный вариант для family look

Свитер в олениках и елках отлично работает как объединяющий элемент для всей семьи.

«Свитера с похожими узорами или в одной цветовой гамме создают ощущение команды и праздника без излишней постановочности. Это тот редкий случай, когда одинаковые вещи выглядят не скучно, а трогательно и очень уютно и мило», — говорит эксперт.

С чем носить свитер с оленями, чтобы это выглядело стильно

Самый простой и беспроигрышный вариант — сочетать его с базой.

«Прямые джинсы, однотонные брюки, спокойная юбка миди уравновешивают активный узор. Чем проще остальные детали образа, тем лучше работает свитер. Он становится главным акцентом, а не карнавальным костюмом», — советует стилист.

Ну, а если вам интересно поиграть в многослойность — в том числе культурных смыслов и фэшн-аллюзий, то вы можете миксовать Ugly Sweater с объемными юбками и интересными шапками, штанами-карго и килтами. Получается нетривиально и иронично — и однозначно привлекает внимание.

Когда и зачем его надевать

Ugly Sweater — это не про дресс-код, а про настроение. Домашние вечеринки, прогулки, встречи с друзьями, поездки за город — везде, где хочется тепла и легкости. Он помогает снять напряжение, особенно в конце декабря, когда от всех ждут блеска и оригинальности, а мы вымотаны примерно полностью и изощряться с нарядами нет никаких сил. И тогда приходит осознание, что порой самый стильный жест — позволить себе быть неидеальной и смешной.