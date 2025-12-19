В чем пойти на новогодний корпоратив: идеи модных образов и советы стилиста

На новогодний корпоратив принято ярко наряжаться — некоторые компании даже предлагают определенный дресс-код в тематике мероприятия. Впрочем, даже если у организаторов есть пожелания к нарядам, как правило, придерживаться их не обязательно — на праздник можно надеть что-то свое — яркое, блестящее и элегантное, такие наряды всегда уместны в контексте новогодней вечеринки. Подробнее о том, как можно нарядиться на корпоратив в 2026 году, рассказывает «Лента.ру».

Молодежные образы на новогодний корпоратив

Молодым девушкам стилисты советуют не бояться экспериментировать с модными трендами, будь то асимметричные наряды, блестки, полупрозрачные ткани, бахрома, элегантные вырезы или открытая спина. В новогодних корпоративных образах уместна любая длина — макси, миди или мини. Главное при этом, чтобы наряд не выглядел слишком вычурно.

Модная цветовая палитра на Новый год — это золотые, серебряные, алые и изумрудные оттенки. Не забывайте про аксессуары для корпоратива. Особенно актуально это для тех, кто предпочитает лаконичные наряды — массивные серьги, сияющие туфли или яркий клатч станут акцентными деталями в образе.

Как одеться на новогодний корпоратив взрослой женщине

Зрелым женщинам стилисты не советуют выбирать на праздники темные и невзрачные вещи. Наоборот, лучше отдать предпочтение элегантным нарядам, которые выглядят благородно и дорого. Подойдут стильные платья-футляры длиной ниже колен, струящиеся подолы в пол, бархатные платья или стильные брючные костюмы.

При выборе цвета лучше отдать предпочтение оттенкам бордо, темный изумруд, сапфир, теплый шоколад и графит. Завершить образ помогут серьги-подвески, клатч-конверт и туфли на каблуке средней высоты.

Не переборщите со стразами. Если хотите блеска, выберите что-то одно — наряд, сумку или обувь

Платья для корпоратива

«В этом сезоне дизайнеры предлагают пересмотреть представление о вечернем платье: теперь это не только блестящие элементы и пайетки. На первый план выходят мягкое сияние тканей, изысканные фактуры и благородные силуэты», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Гала Гладкова.

⁠Минималистичные силуэты

В трендах 2026 года элегантные платья из шелка, атласа или плотного вискозного трикотажа с V-образным вырезом. Более женственным силуэт получается за счет драпировок в области груди или бедер.

Платья с объемными плечами

Дизайнеры предлагают варианты платьев с увеличенной линией плеча. Обычно подобный фасон можно встретить на жакетах, но в последнее время с массивными плечами шьют и платья.

Такой праздничный наряд хорошо сочетается с акцентными серьгами, лаковой обувью и сумкой

Платья с полупрозрачными элементами

Элегантно на корпоративной вечеринке будет смотреться платье с полупрозрачными вставками. Можно выбрать и другой вариант — плотную двойную юбку и полупрозрачное плечевое изделие — блузку или рубашку. Таким образом вы сумеете сохранить баланс открытого и закрытого тела, не выглядя при этом вульгарно.

Платье с пайетками

Блестящее платье на Новый год — нестареющая классика. Для корпоратива лучше выбирать наряды с мелкими или среднего размера пайетками одного оттенка. В этом случае образ будет эффектным, но не перегруженным.

Важно не переусердствовать с аксессуарами: к яркому платью подойдут туфли и сумка приглушенных оттенков. Украшения можно и вовсе не надевать или обойтись, например, только лаконичными серьгами или элегантным кольцом.

Бархатное платье

Бархатное платье — классический вариант для новогоднего корпоратива. Эта ткань выглядит роскошно, но требует внимания к крою. Лучше выбирать платья миди или макси, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Бархат при этом должен быть глубоких оттенков — винного, графитового, сапфирового или изумрудного Гала Гладкова стилист

Вместо броской бижутерии предпочтение лучше отдать тонким золотым или серебряным цепочкам. Завершите образ изящными туфлями-лодочками.

Платье в бельевом стиле

Платье-сорочка все еще остается актуальным в 2026 году. В моде — модели из струящегося шелка и атласа, которые мягко облегают фигуру. Дополнить образ можно небольшим клатчем и массивными украшениями.

Если вам некомфортно ходить с оголенными плечами, накиньте сверху объемный пушистый кардиган или оверсайз-пиджак.

Платье на запах

Платье с запахом или его имитацией — универсальный вариант для любого типа фигуры. Особенно актуальны модели из бархата, парчи и шелка.

Хорошо будут смотреться модели с широким поясом, который визуально корректирует фигуру. Завершить праздничный образ помогут массивные серьги.

Облегающие платья

Облегающие платья почти никогда не выходят из моды. В этом сезоне актуальна любая длина: от мини до макси. Чтобы скорректировать силуэт, выбирайте модели с мягкими драпировками в области талии и бедер. Для смелого образа подойдет длинное платье с открытой спиной.

Коктейльное платье

Для корпоративов в ресторане можно ориентироваться на коктейльный дресс-код. Это нарядные платья в длине миди в спокойных и темных оттенках, продолжила стилист.

Цветочный принт допустим только в летнее время года, поэтому лучше сделать выбор в пользу однотонных вариантов. При этом вырезы, воланы, объемные рукава и прочие декоративные элементы на новогоднем наряде лишними не будут.

Избегайте излишней откровенности образов. Слишком глубокие вырезы или высокие разрезы неуместны на корпоративном мероприятии, даже если это Новый год

В качестве обуви выбирайте классические лодочки, слингбеки или балетки, если не носите каблук.

Как дополнить праздничное платье

«Играйте на контрастах. Матовая фактура платья прекрасно сочетается с лаковой обувью и цветом металлик. Каблук стоит выбирать такой высоты, который позволит вам свободно ходить и танцевать, а не просто красиво сидеть за праздничным столом. Выбирая между широким каблуком и шпилькой, пусть даже меньшей высоты, стоит отдать предпочтение последнему варианту, это всегда смотрится элегантнее», — отметила Гала Гладкова.

Закрытый вырез отлично дополнят крупные серьги и пара браслетов. В этом сезоне можно не бояться перестараться. Дизайнеры предлагают носить по несколько массивных браслетов на одной руке. Они могут быть разного цвета, например, один золотой, другой — серебряный.

Яркое платье или платье в цвете металлик не стоит перегружать украшениями, чтобы не выглядеть слишком вычурно. Ограничьтесь лаконичными серьгами или кольцом.

Костюмы на корпоратив

Костюмы актуальны не меньше платьев, особенно если корпоратив проходит в формате коктейльной вечеринки или камерного ужина, отметила Гала Гладкова.

Строгие оверсайз-модели

Свободные оверсайз-костюмы с прямыми пиджаками будто с мужского плеча уже стали классикой последних лет. Подойдут они и для новогодних корпоративов.

Чтобы сделать образ более женственным и праздничным, наденьте под пиджак кружевной топ, обычный кроп-топ или атласную блузку. Завершить стильный лук помогут лодочки или босоножки, а также массивные серьги.

Смокинг в женственном стиле

Черный или белый смокинг с идеально посаженным жакетом и широкими брюками из плотного атласа — один из самых выигрышных образов. Под него можно надеть шелковый топ или кружевное боди. В качестве аксессуаров подойдут крупные серьги.

Брюки можно заменить на атласную юбку — образ получится не менее эффектным

Костюм с пайетками

Серебристая парча, пайетки, атлас, люрекс — элементы вечернего гламура, но в сдержанной форме костюма. Сам костюм при этом может быть на запах или свободного кроя. В качестве украшений выберите что-то одно — например, лаконичное колье или свисающие серьги.

Укороченный жилет с широкими брюками

Короткий жилет можно надеть на голое тело или на топ-бандо. Брюки-палаццо при этом должны быть с высокой талией, чтобы все элементы одежды смотрелись сбалансированно.

Для обуви берите остроносые ботильоны на шпильке или квадратные каблуки-платформы. Из украшений подойдет тонкая золотая или серебряная цепочка с кулоном вместо массивного ожерелья, два-три лаконичных кольца и мини-клатч с кристаллами.

Бархатные костюмы

Роскошь и благородство бархата позволяют этому материалу не выходить из моды. Вишневый, темно-зеленый, сапфировый или шоколадный бархат всегда выглядит статусно и празднично. А вот в светлых приглушенных оттенках этот материал, наоборот, смотрится невнятно и теряет свою статусность.

По словам стилиста, бархатный костюм можно сочетать с шелковой блузой или корсетом — получится образ с намеком на ретростиль.

Как дополнить брючный костюм:

придать образу женственности поможет корсет или шелковый топ с кружевом;

с обувью можно поэкспериментировать. Классические лодочки от черных лаковых до ярких и даже анималистичных вариантов, слингбеки и босоножки — все это станет прекрасным акцентом в образе;

актуальным будет и образ в одном цвете, например, белый тотал-лук;

если хочется добавить больше цвета, можно сделать яркий маникюр или взять эффектную сумку-клатч. Помните, что сумка или обувь могут быть единственным цветовым акцентом в образе.

Особенно актуальны сейчас клатчи в виде книги и ридикюли

Что еще можно надеть на корпоратив

Если корпоратив проходит в офисе, то прекрасным решением станут варианты в стиле smart casual — повседневные, но нарядные вещи, уточнила Гала Гладкова.

Примеры модных и простых сочетаний на новогодний корпоратив:

джинсы со стразами + обычная белая рубашка (аксессуары: массивные серьги);

черные брюки или джинсы + стильная нарядная блуза;

джинсы + белая футболка + нарядный пиджак с блестящими нитями.

Советы от стилиста

Главное, по мнению Галы Гладковой, чтобы вещи соответствовали настроению вечера. Если предстоит неформальный праздник, стоит избегать чрезмерно вечерних элементов вроде больших прозрачных вставок и глубоких разрезов. Лучше сделать ставку на аксессуары, ведь их можно в любой момент снять и убрать, если почувствуете себя не в своей тарелке.

Укладку и макияж стоит тоже сделать чуть более праздничными. Актуальны мягкие локоны или гладко убранные волосы в сочетании с яркой помадой и крупными серьгами.

Что учитывать при создании образа для новогоднего корпоратива:

не копируйте трендовые образы целиком. Адаптируйте их под свою фигуру и контекст события;

соблюдайте баланс между комфортом и красотой. Если платье или костюм сковывают движения, а туфли жмут, вечер будет испорчен;

детали наряда — ключ к индивидуальности. Пусть это будет необычное крупное кольцо, текстильный цветок на лацкане или прозрачные перчатки;

продумайте верхнюю одежду. Шуба или пальто с объемным шарфом подойдут к вечернему образу гораздо лучше, чем пуховик;

обязательно берите с собой на мероприятие сменную обувь. Это та деталь, которой не стоит пренебрегать ни при каких условиях.

Как подобрать наряд по типу фигуры

«Груша»

Тип фигуры «груша» отличается узкими плечами, четко очерченной талией и широкими бедрами. Плечи при этом чаще всего покатые, а общий силуэт плавно расширяется к низу.

Что подойдет: платья с горизонтальным вырезом, с коротким рукавом в стиле New Look, что визуально уравновесит верх и низ.

Фигура «яблоко» отличается округлыми формами в средней части тела: плечи и бедра остаются достаточно узкими, а основной объем приходится на талию и живот.

Что подойдет: в этом случае важно визуально вытянуть фигуру. Сделать это можно с помощью вертикальных линий, швов и отделки в нарядах. При этом лучше выбирать платья с завышенной талией или свободные модели прямого кроя из плотной ткани.

«Прямоугольник»

Фигура «прямоугольник» характеризуется равномерными пропорциями: плечи, талия и бедра имеют схожую ширину, создавая прямой силуэт без выраженных изгибов.

Что подойдет: платья прямого фасона, платья А-силуэта и наряды в стиле ар-деко с заниженной талией. Кроме того, хорошо будут смотреться вырезы в зоне декольте. В качестве принтов лучше выбирать геометрические рисунки и орнаменты.

Чтобы сбалансировать пропорции, выбирайте верх платья, например, с горизонтальным вырезом или воланом, а низ — с поясом кушак. Также будет работать и стилизованное кимоно.

«Треугольник» или «трапеция»

У этого типа фигуры заметно развиты плечи и спортивное телосложение по мужскому типу. Талия при этом выражена слабо, а бедра остаются узкими с подтянутыми стройными ногами.

Что подойдет: платья с глубокими втачными рукавами, широкими бретелями и длинными вырезами. Такие фасоны помогают зрительно сузить плечи и создают гармоничный силуэт.

«Песочные часы»

Фигура «песочные часы» отличается гармоничными пропорциями: плечи и бедра имеют одинаковую ширину, талия при этом остается наиболее выраженной.

Что подойдет: любые наряды, подчеркивающие талию и сохраняющие баланс между плечами и бедрами. Например, это могут быть модели с завышенной талией или платья-футляры.