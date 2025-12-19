Зумеры назвали самых красивых звезд

Представители поколения Z назвали самых красивых звезд — ими оказались Марго Робби и Анджелина Джоли. Подборка опубликована на New York Post (NYP).

Зумеры придумали новую систему оценивания внешности под названием «шкала PSL», состоящую из первых букв мизогинных форумов, где она зародилась PUAHate (посвященного критике культуры пикапа), SlutHate и Lookism. По другой версии, PSL означает Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

Внизу названной системы с оценкой от 0,25 до 1,5, находятся «недолюди», которые считаются «исключительно непривлекательными и часто имеют деформации». При этом большинство людей попадают в категорию «Норми» (1,5–3), которая представляет собой «обычный уровень непривлекательности». В нее входят певец Эд Ширан и рэпер Jay Z.

В то же время к высшей категории (4,5–5,5), определяемой как «привлекательные и красивые», относят поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею. А в 1 проценте лучших (5,5–6) знаменитостей, согласно критериям, оказались актриса Ана де Армас и актер Килиан Мерфи.

При этом самыми эстетически красивыми (7,25–7,75) последователи «шкала PSL» называют модель Джордан Барретт, а также актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.

