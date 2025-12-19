Тимоти Шаламе прозвали деревенским дураком из-за наряда

Американского актера Тимоти Шаламе прозвали деревенским дураком из-за ярко-красного наряда на прогулке в Нью-Йорке. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели звезду «Дюны» в кожаном образе Givenchy, состоящем из жакета, брюк и красных сапог с оранжевой подошвой. Помимо этого, артист надел белую футболку и очки с прозрачными стеклами.

Поклонники раскритиковали внешний вид Шаламе в комментариях под постом.

«Возможно, его одевали мама или бабушка, они обе могли страдать дальтонизмом или же они просто одевали его для безопасности, чтобы его не сбила машина», «Стиль уличной упаковки», «Ох, бедняга, он слишком старается. Это до ужаса неловко!», «Похоже, в город приехал цирк», «Деревенский дурак», — написали они.

Ранее в декабре выход Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер в свет после слухов о расставании объяснили. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс посчитала, что это был продуманный ход со стороны бизнесвумен.