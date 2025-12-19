В Минздраве дали советы, как ухаживать за волосами зимой

Заведующая консультативно-диагностическим центром ГНЦДК Минздрава России Ирина Кондрахина поделилась рекомендациями по зимнему уходу за волосами. Их распространила пресс-служба Минздрава России.

В холодный сезон волосы особенно нуждаются в защите: морозный воздух, сухость в отапливаемых помещениях и частое ношение головных уборов лишают их влаги и ослабляют структуру. Поэтому зимой важно уделять повышенное внимание очищению, увлажнению, питанию и бережной защите волос.

Основные правила зимнего ухода: выбирайте мягкие шампуни с натуральными маслами (ши, кокоса, авокадо), избегая агрессивных сульфатов; мойте голову теплой водой, завершая ополаскивание прохладной водой для придания гладкости и блеска. Обязательно носите головной убор, чтобы защитить волосяные луковицы от переохлаждения, советует она.

Используйте глубоко увлажняющие или восстанавливающие маски не реже одного раза в неделю. Минимизируйте использование фена и утюжка, а при необходимости применяйте термозащитные средства.