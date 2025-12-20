Стилист объяснил, как собрать образ с бельем на Новый год

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как собрать образ с бельем на Новый год. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Если вы уже в предпраздничной агонии и не со всеми подарками /для своих любимых или для себя/ определились, то ловите подсказку. <...> Белье можно носить как обычную одежду: боди и корсеты становятся центром праздничного образа сами по себе или в паре с жакетом и брюками. Это идеальное решение! В коллекции, разумеется, представлены и пижамы. Особенно отмечу варианты мужского кроя с тематическими микро-узорами — такие пижамы станут отличным новогодним подарком или идеальным нарядом на 1–е января», — написал Рогов.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.