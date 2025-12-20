Настя Ивлеева предстала в зимнем образе

Блогерша Настя Ивлеева в валенках и меховой шапке снялась с бриллиантами на руках. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Настя Ивлеева позировала в валенках, меховой шапке, шубе и с бриллиантами на руках.

«Всем желаю настоящей, хрустящей, праздничной зимы», — написала артистка.

В декабре 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж, удивив поклонников. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Пара организовала для себя камерное торжество, не привлекая внимания общественности.

Недавно Ивлеева станцевала с мужем в Екатерининском дворце. Супруги устроили себе свидание в Янтарной комнате. Звезда рассказала об этом подписчикам и поделилась романтичными кадрами в соцсетях.

Для знаменитости этот брак стал вторым. Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). В 2021 году пара объявила о расставании. По словам телеведущей, они разошлись, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.