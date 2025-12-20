Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала фото в шубе на голое тело. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в бежевой шубе на голое тело. Образ дополнили очки и сапоги из плетенной кожи. Волосы ей собрали в пучок и сделали легкий макияж.

© Газета.Ru

В конце ноября Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании бренда Marks&Spencer. Модель примерила красный комплект кружевного белья. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Рози Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию во время своего отдыха в Рио-де-Жанейро. На одном из кадров модель предстала в черном платье с вырезом сбоку и разрезом до бедра. При этом «ангел» Victoria's Secret не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.