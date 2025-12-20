Девушка Тимати снялась в блестящем топе с глубоким декольте

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, снялась в блестящем топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Валентина Иванова оголила часть груди в черном блестящем топе. Волосы модель выпрямила и сделала вечерний макияж. Съемку она устроила в лифте перед предновогодним мероприятием.

1 декабря Валентина Иванова посетила выставку «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России» от MIUZ Diamonds и Государственного исторического музея. Журналисты поинтересовались у девушки, помогает ли ей Тимати ухаживать за их ребенком и менять подгузники.

«Я считаю, что это не мужская обязанность все-таки. Знаете, как говорится: муж работает, а жена красивая», — ответила Иванова.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.