«Дьяволица». Алеся Кафельникова снялась в корсетном платье

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, снялась в корсетном платье. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алеся Кафельникова позировала в красном корсетном платье с прозрачными перчатками. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

«Дьяволица», «Шикарна», «Вот это образ», — написали пользователи соцсетей.

Несколько недель назад Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачным верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого Алеся Кафельникова стала лицом новой рекламной кампании бренда You Wanna. На одном из кадров она предстала перед камерой в черных трусах, кожаной куртке с мехом и колготках в крупный горох. Образ модели дополнили темно-бежевые босоножки и черная кожаная сумка. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок. Знаменитость лежала на овечьей шкуре на щебенке.