Пластический хирург рассказал, можно ли сделать подтяжку лица через рот

Запрос на естественное и малотравматичное омоложение в обществе как никогда высок и в интернете появляются все новые методики, одна из которых — подтяжка лица через рот. Звучит заманчиво: нет разрезов и шрамов, быстрое восстановление. Но так ли это? Что скрывается за этим термином, «Вечерней Москве» рассказал пластический, челюстно-лицевой хирург, основатель центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф.

Можно ли сделать подтяжку лица через рот

Полноценная хирургическая подтяжка лица исключительно через рот — это миф, а зачастую и откровенный маркетинговый ход, вводящий людей в заблуждение, заверил специалист.

«Термин «подтяжка через рот» в контексте полноценного хирургического омоложения невозможна. Это либо неточное описание доступа при сложной операции, либо осознанное введение в заблуждение. Лицо — это не натянутый на каркас чехол, это сложная многослойная структура: кожа, подкожно-жировая клетчатка, система поверхностных мышечно-апоневротических слоев (SMAS), связки, жировые пакеты. С возрастом происходит не просто провисание кожи, а ослабление связок и смещение объемов тканей вниз», — описал доктор.

Чтобы повернуть эти процессы вспять, нужно:

мобилизовать и переместить SMAS-слой — основной каркас, на котором держатся мягкие ткани;

удалить или перераспределить избытки кожи, которые образуются при подтяжке;

надежно зафиксировать ткани в новом положении с помощью внутренних швов.

«Эту кожу некуда «деть» и невозможно убрать через рот, — пояснил хирург: — Попытка что-либо "подшить изнутри рта" не решает ни одной из этих задач. Максимум, на что способна манипуляция только через ротовую полость, — это создание впадин на щеках, что к подтяжке не имеет отношения».

Часто «подтяжкой через рот» ошибочно называют удаление жировых комков Биша, но это отдельная, хотя и иногда сопутствующая, процедура, уточнил врач.

Какие методы дают реальный и долговременный результат

Настоящая хирургическая подтяжка — это трудоемкий, серьезный и высокотехнологичный процесс, подчеркнул специалист. Современная пластическая хирургия предлагает эффективные и проверенные методики:

SMAS-лифтинг. Хирург работает с глубоким мышечно-апоневротическим слоем, создавая прочный каркас. Эффект длится 10 лет и более.

Эндоскопический лифтинг: Малотравматичная методика для пациентов 35–45 лет с начальными и умеренными изменениями. Проводится через минимальные разрезы в волосистой части головы с помощью эндоскопа, позволяет поднять среднюю треть лица и лоб.

Чек-лифтинг (подтяжка средней зоны): Специализированная операция для коррекции щек, «малярных мешков» и носогубных складок. Часто сочетается с блефаропластикой.

«Важно помнить, что любая из этих операций требует наружных доступов: в волосистой части головы, вокруг ушной раковины, по линии роста ресниц, потому что только так можно добраться до нужных структур, перераспределить и удалить излишки кожи. Следует доверять анатомии, а не маркетингу: лицо подчиняется биомеханическим законам. Чтобы поднять опустившуюся конструкцию, нужно работать с ее каркасом, а не с отдельными элементами из одного точечного доступа», — заключил пластический хирург.

