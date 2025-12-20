«Славянский взгляд» стал новым интернет-феноменом

Мировой интерес к тренду «пристальный славянский взгляд» за последнюю неделю вырос более чем в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистики поисковых запросов.

© Freepik

Речь идет о тренде slavic stare, который получил широкое распространение в соцсетях. Пользователи пытаются воспроизвести подчеркнуто серьезный и хладнокровный взгляд, который в интернете часто связывают с внешностью славянских женщин. Часто его ассоциируют с образом первой леди США Мелании Трамп, мимика которой на официальных мероприятиях часто становилась центром обсуждений.

Как следует из данных, количество запросов видео на YouTube по словосочетанию «Slavic stare» с 12 по 19 декабря увеличилось более чем на 430%. За последний месяц чаще всего такими роликами интересовались пользователи из России, Афганистана, Германии и Китая.

Поиск изображений с этим визуальным образом также заметно вырос — почти вдвое, на 102%. Наибольшую активность в этом сегменте зафиксировали на Фолклендских островах.

Анализ показал, что около 65% пользователей ищут видео и изображения со «славянским взглядом» с мобильных устройств. Наиболее популярными площадками для такого контента стали Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и Reddit.