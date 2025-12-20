Хайди Клум снялась в рекламе нижнего белья

Модель Хайди Клум снялась в рекламе бренда нижнего белья. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

52-летняя Хайди Клум показала фигуру в красном лонгсливе, кожаных шортах и кружевных колготках. Модель также сделала легкую укладку с локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

23 октября Хайди Клум и Генри Сэмюэль появились на церемонии вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в Бел-Эйр. Модель позировала перед фотографами в черном облегающем платье Balmain на молнии с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Сын манекенщицы предпочел черный брючный костюм, рубашку в тон и туфли.