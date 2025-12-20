Как сделать образ на Новый год в стиле спортшик

Это удобно, красиво и по-настоящему современно.

© Чемпионат.com

«В 2025 году спорт-шик окончательно перестал быть спорным стилем. Он больше не про "я в трениках, но с яркой помадой". Теперь это про разумный комфорт, аккуратность и ощущение, что вы выглядите современно, но не слишком стараетесь», — Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI.

На показах и в модных обзорах спорт давно вышел за пределы зала. Его модные элементы спокойно соседствуют с классикой, вечерними тканями и даже праздничными деталями. Главное — мера. Новый год — идеальный повод использовать спорт-шик правильно: чувствовать себя свободно, много двигаться, сидеть за столом, танцевать и при этом выглядеть уместно.

Самое важное правило

Важно использовать в образе лишь одну спортивную вещь. Иногда допустимы две. Но это лишь в том случае, если одна из них очень нейтральная. Как только спортивных вещей становится больше, образ теряет праздничность и начинает выглядеть неуместно.

Лучший приём для создания праздничного лука — спортивные вещи соединять с гламуром: с пайетками, перьями, стразами, бархатом.

5 простых принципов для создания крутого образа

1. Спорт — это фон, а праздник — в деталях

Спортивная вещь сама по себе не делает образ нарядным. Праздничное ощущение дают:

блеск;

украшения;

красивая ткань;

аккуратная обувь.

Даже самая простая вещь может выглядеть новогодней, если к ней правильно добавить детали.

2. Контраст делает образ интересным

Если в образе есть что-то расслабленное, должно быть и что-то собранное.

Примеры:

джоггеры, пиджак, ботильоны на каблуках;

бомбер, юбка в пайетках;

спортивный лонгслив, деловые брюки со стрелками, яркие лодочки.

Контраст всегда выглядит дороже, чем полный «спорт» или полное «торжество».

3. Цвет решает больше, чем кажется

В 2025 году лучше всего смотрятся спокойные цвета: чёрный, серый, шоколадный, молочный, тёмно-синий, фиолетовый, изумрудный.

Единая гамма сразу делает образ более дорогим и аккуратным.

4. Обувь — ключ к уместности

Кроссовки допустимы, если они:

чистые;

лаконичные, но могут быть и яркими;

не выглядят как беговые.

Если есть сомнения, выбирайте кеды.

5. Спорт-шик — это про аккуратность

Вытянутые коленки, мятая синтетика, активные логотипы — всё способно разрушить стиль.

Спорт-шик выглядит хорошо только тогда, когда вещи:

сидят по фигуре;

выглядят ухоженно;

не создают ощущение домашней одежды.

Простой алгоритм: как собрать образ без ошибок

Шаг 1. Выберите одну спортивную вещь Это могут быть бомбер, треники, спортивный лонгслив или поло.

Выберите одну спортивную вещь Это могут быть бомбер, треники, спортивный лонгслив или поло. Шаг 2. Добавьте один праздничный элемент: украшения, блестящий топ, сумку, обувь (что-то одно, но заметное).

Добавьте один праздничный элемент: украшения, блестящий топ, сумку, обувь (что-то одно, но заметное). Шаг 3. Посмотрите на силуэт. Есть ли ощущение формы? Если всё слишком мягкое, добавьте пиджак, ремень или чёткую длину.

Посмотрите на силуэт. Есть ли ощущение формы? Если всё слишком мягкое, добавьте пиджак, ремень или чёткую длину. Шаг 4. Уберите лишнее. Сомневаетесь? Уберите ещё одну спортивную деталь. Это почти всегда улучшает образ.

Варианты для женщины

Треники, топ с блеском, пиджак. Комфортно, современно и празднично. Лучше выбрать спокойные цвета и не перегружать украшениями.

Бомбер, атласная юбка макси или платье-комбинация. Один из самых удачных вариантов на Новый год. Смотрится легко, но нарядно. Особенно в монохроме. Если вы хотите надеть бомбер с пайетками, то брюки пусть будут более лаконичными.

Акцентный бомбер, топ, брюки или джинсы. Можно использовать металлизированные ткани. Они автоматически поднимают градус торжественности.

Спортивный (трикотажный) лонгслив, деловые брюки со стрелками или в пайетках. Добавьте серьги и аккуратную сумку — образ готов.

Платье по фигуре, спортивная куртка сверху. Это вариант для самых ленивых. И он беспроигрышный.

Мини-юбка, спортивный верх. Мини в спорт-шике на Новый год работает отлично, если она не клубная, а простая по крою. Например:

мини-юбка (прямая, А-силуэт, кожа или плотная ткань);

спортивный лонгслив, свитшот или укороченная олимпийка;

сверху — пиджак;

обувь: сапоги, ботильоны или аккуратные кеды.

Мини даёт праздничность и дерзость, спорт — расслабленность. Главное — закрытый или спокойный верх и минимум лишних деталей.

Блестящее вечернее платье (мини, макси) — в сочетании с кроссовками. Обувь при этом может быть также яркой.

Спортивный вещи, сделанные из фактурных материалов. Например, бархата и атласа.

Каблуки всегда вытягивают образ спортивный образ. Особенно если они акцентные.

Варианты для мужчины

Бомбер, брюки со стрелками, кеды. Современно и уместно для городской вечеринки.

Тёмные треники, рубашка, пиджак. Комфортный вариант для долгого вечера.

Рубашка или галстук, спортивная куртка. Контраст делает образ интересным.

Монохромный образ со спортивным элементом, дополненный одним интересным акцентом: часами, вещью с принтом/необычной фактурой, шарфом.

Шорты и спортивный акцент. В 2025 году мужские шорты — это не только про лето. В городе и на вечеринках они смотрятся актуально, если всё собрано правильно. Пример:

шорты (из плотной ткани, не пляжные);

носки яркие;

кеды лаконичные;

верх: рубашка, поло или спортивная куртка.

Яркость здесь важна: красный, синий, зелёный, жёлтый. Однако броское по цвету должно быть что-то одно. Остальное — спокойное. Такой образ выглядит современно и празднично, но без ощущения карнавала.

Фактурный бомбер благородного цвета и джинсы. Также это может быть костюм. Например, бархатный.

Классический костюм в сочетании с кроссовками. Самый простой и беспроигрышный вариант.

Total black даже с элементами спорта всегда будет выглядеть по-вечернему.

Частые ошибки

Слишком много спортивных вещей.

«Домашний» вид.

Много блеска сразу.

«Уставшая» обувь.

Попытка выглядеть модно, а не уместно.

Спорт-шик в 2025-2026 годах — это не про моду и не про тренды ради галочки. Это стиль про жизнь такой, какая она есть на самом деле. Мы больше не хотим терпеть неудобную одежду ради картинки. Нам важно выглядеть красиво, уверенно и при этом чувствовать себя свободно.

Новый год — длинный вечер. Мы сидим, двигаемся, смеёмся, танцуем, выходим на улицу, возвращаемся за стол. И именно здесь спорт-шик работает лучше всего. Он не сковывает, не утомляет и не требует постоянного контроля над собой.

Если образ не мешает вам радоваться вечеру, значит, вы оделись правильно. Если вы не думаете о том, как сидит вещь, можно ли в ней встать, не мнётся ли она, значит, стиль работает на вас. В 2026 году это и есть главный признак хорошего вкуса.