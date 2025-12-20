Как сделать образ на Новый год в стиле спортшик

Образ в стиле спортшик на Новый год — советы стилиста
Это удобно, красиво и по-настоящему современно.
«В 2025 году спорт-шик окончательно перестал быть спорным стилем. Он больше не про "я в трениках, но с яркой помадой". Теперь это про разумный комфорт, аккуратность и ощущение, что вы выглядите современно, но не слишком стараетесь», — Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI.
На показах и в модных обзорах спорт давно вышел за пределы зала. Его модные элементы спокойно соседствуют с классикой, вечерними тканями и даже праздничными деталями. Главное — мера. Новый год — идеальный повод использовать спорт-шик правильно: чувствовать себя свободно, много двигаться, сидеть за столом, танцевать и при этом выглядеть уместно.
Самое важное правило
Важно использовать в образе лишь одну спортивную вещь. Иногда допустимы две. Но это лишь в том случае, если одна из них очень нейтральная. Как только спортивных вещей становится больше, образ теряет праздничность и начинает выглядеть неуместно.
Лучший приём для создания праздничного лука — спортивные вещи соединять с гламуром: с пайетками, перьями, стразами, бархатом.
5 простых принципов для создания крутого образа
1. Спорт — это фон, а праздник — в деталях
Спортивная вещь сама по себе не делает образ нарядным. Праздничное ощущение дают:
- блеск;
- украшения;
- красивая ткань;
- аккуратная обувь.
Даже самая простая вещь может выглядеть новогодней, если к ней правильно добавить детали.
2. Контраст делает образ интересным
Если в образе есть что-то расслабленное, должно быть и что-то собранное.
Примеры:
- джоггеры, пиджак, ботильоны на каблуках;
- бомбер, юбка в пайетках;
- спортивный лонгслив, деловые брюки со стрелками, яркие лодочки.
Контраст всегда выглядит дороже, чем полный «спорт» или полное «торжество».
3. Цвет решает больше, чем кажется
В 2025 году лучше всего смотрятся спокойные цвета: чёрный, серый, шоколадный, молочный, тёмно-синий, фиолетовый, изумрудный.
Единая гамма сразу делает образ более дорогим и аккуратным.
4. Обувь — ключ к уместности
Кроссовки допустимы, если они:
- чистые;
- лаконичные, но могут быть и яркими;
- не выглядят как беговые.
Если есть сомнения, выбирайте кеды.
5. Спорт-шик — это про аккуратность
Вытянутые коленки, мятая синтетика, активные логотипы — всё способно разрушить стиль.
Спорт-шик выглядит хорошо только тогда, когда вещи:
- сидят по фигуре;
- выглядят ухоженно;
- не создают ощущение домашней одежды.
Простой алгоритм: как собрать образ без ошибок
- Шаг 1. Выберите одну спортивную вещь Это могут быть бомбер, треники, спортивный лонгслив или поло.
- Шаг 2. Добавьте один праздничный элемент: украшения, блестящий топ, сумку, обувь (что-то одно, но заметное).
- Шаг 3. Посмотрите на силуэт. Есть ли ощущение формы? Если всё слишком мягкое, добавьте пиджак, ремень или чёткую длину.
- Шаг 4. Уберите лишнее. Сомневаетесь? Уберите ещё одну спортивную деталь. Это почти всегда улучшает образ.
Варианты для женщины
- Треники, топ с блеском, пиджак. Комфортно, современно и празднично. Лучше выбрать спокойные цвета и не перегружать украшениями.
- Бомбер, атласная юбка макси или платье-комбинация. Один из самых удачных вариантов на Новый год. Смотрится легко, но нарядно. Особенно в монохроме. Если вы хотите надеть бомбер с пайетками, то брюки пусть будут более лаконичными.
- Акцентный бомбер, топ, брюки или джинсы. Можно использовать металлизированные ткани. Они автоматически поднимают градус торжественности.
- Спортивный (трикотажный) лонгслив, деловые брюки со стрелками или в пайетках. Добавьте серьги и аккуратную сумку — образ готов.
- Платье по фигуре, спортивная куртка сверху. Это вариант для самых ленивых. И он беспроигрышный.
- Мини-юбка, спортивный верх. Мини в спорт-шике на Новый год работает отлично, если она не клубная, а простая по крою. Например:
- мини-юбка (прямая, А-силуэт, кожа или плотная ткань);
- спортивный лонгслив, свитшот или укороченная олимпийка;
- сверху — пиджак;
- обувь: сапоги, ботильоны или аккуратные кеды.
Мини даёт праздничность и дерзость, спорт — расслабленность. Главное — закрытый или спокойный верх и минимум лишних деталей.
- Блестящее вечернее платье (мини, макси) — в сочетании с кроссовками. Обувь при этом может быть также яркой.
- Спортивный вещи, сделанные из фактурных материалов. Например, бархата и атласа.
Каблуки всегда вытягивают образ спортивный образ. Особенно если они акцентные.
Варианты для мужчины
- Бомбер, брюки со стрелками, кеды. Современно и уместно для городской вечеринки.
- Тёмные треники, рубашка, пиджак. Комфортный вариант для долгого вечера.
- Рубашка или галстук, спортивная куртка. Контраст делает образ интересным.
- Монохромный образ со спортивным элементом, дополненный одним интересным акцентом: часами, вещью с принтом/необычной фактурой, шарфом.
- Шорты и спортивный акцент. В 2025 году мужские шорты — это не только про лето. В городе и на вечеринках они смотрятся актуально, если всё собрано правильно. Пример:
- шорты (из плотной ткани, не пляжные);
- носки яркие;
- кеды лаконичные;
- верх: рубашка, поло или спортивная куртка.
Яркость здесь важна: красный, синий, зелёный, жёлтый. Однако броское по цвету должно быть что-то одно. Остальное — спокойное. Такой образ выглядит современно и празднично, но без ощущения карнавала.
- Фактурный бомбер благородного цвета и джинсы. Также это может быть костюм. Например, бархатный.
- Классический костюм в сочетании с кроссовками. Самый простой и беспроигрышный вариант.
- Total black даже с элементами спорта всегда будет выглядеть по-вечернему.
Частые ошибки
- Слишком много спортивных вещей.
- «Домашний» вид.
- Много блеска сразу.
- «Уставшая» обувь.
- Попытка выглядеть модно, а не уместно.
Спорт-шик в 2025-2026 годах — это не про моду и не про тренды ради галочки. Это стиль про жизнь такой, какая она есть на самом деле. Мы больше не хотим терпеть неудобную одежду ради картинки. Нам важно выглядеть красиво, уверенно и при этом чувствовать себя свободно.
Новый год — длинный вечер. Мы сидим, двигаемся, смеёмся, танцуем, выходим на улицу, возвращаемся за стол. И именно здесь спорт-шик работает лучше всего. Он не сковывает, не утомляет и не требует постоянного контроля над собой.
Если образ не мешает вам радоваться вечеру, значит, вы оделись правильно. Если вы не думаете о том, как сидит вещь, можно ли в ней встать, не мнётся ли она, значит, стиль работает на вас. В 2026 году это и есть главный признак хорошего вкуса.