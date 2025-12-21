Экс-жена Бондарчука в корсете и шубе снялась у новогодней елки

Экс-жена продюсера Федора Бондарчука Светлана снялась в корсете и шубе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя Светлана Бондарчук позировала в черном корсете, брюках и белой шубе. Образ дополнили ожерелье и серьги. Волосы она уложила мягкими прядями и сделала легкий макияж. Съемку она устроила в домашнем интерьере с новогодней елкой.

В конце ноября Светлана Бондарчук снялась в кружевном мини-платье с длинным шлейфом и разрезом на талии. Образ дополнили колготки и туфли с острым мысом. Знаменитость предстала перед камерой в парике с белыми волосами и макияжем с черными стрелками.

До этого Светлана Бондарчук выложила в личном блоге фото в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром.