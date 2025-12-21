«Царица». Наталья Подольская снялась в мини-платье и парике

Актриса Наталья Подольская снялась в мини-платье и парике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Наталья Подольская позировала в розовом мини-платье, прозрачных гольфах и туфлях на каблуках.

© Газета.Ru

«Царица», «Шикарна», «Очень красивая», — написали пользователи соцсетей.

Знаменитость рассказывала, что следит за питанием и старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. По словам певицы, она обладает типом фигуры с выпирающим животом, поэтому в комментариях часто пишут о ее новой беременности. Звезда признавалась, что иногда расстраивается из-за этого, но научилась не зацикливаться.

Артистка замужем за коллегой Владимиром Пресняковым. Знаменитости растят двоих сыновей: Артемия и Ивана. Звезда не скрывает, что пять лет не могла забеременеть, поэтому ездила в храмы и «вымаливала малыша». Первые роды у Подольской были естественными, и она гордилась собой, а во время вторых врачи сделали экстренное кесарево. Артистка признавалась, что переживала из-за этого и не могла принять свое «новое» тело после операции. По словам певицы, на проработку этой проблемы у нее ушло два года.