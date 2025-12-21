«Поправилась?» Ольгу Бузову раскритиковали за мини-платье

Певицу Ольгу Бузову раскритиковали за видео в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ольга Бузова показала, как украсила квартиру к Новому году: установила елку и праздничный декор. В кадре певица позировала в красной пижаме, а затем сменила ее на золотое мини-платье. Однако поклонники не оценили образ артистки.

© Газета.Ru

«Поправилась?», «Выглядит странно», «Вам не стоит снимать пижаму», — написал они.

Несколько недель назад Ольга Бузова посетила международный конкурс «Интервидение» в Москве. Певица вышла на красную дорожку в черном кроп-топе и пышной макси-юбке. Поп-исполнительница добавила к образу массивные серьги, браслеты и кольца. Телеведущая завершила образ сияющей сумкой Jimmy Choo, стоимость которой более 300 тысяч рублей. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». На данный момент певица выступает с концертами и ведет различные шоу.