Жена Джастина Бибера опубликовала фото в укороченной шубе

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в укороченной шубе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Хейли Бибер позировала в джинсах, черном топе, коричневой укороченной шубе, показав свой пресс, и красном шарфе. Волосы модель распустила и сделала легкий нюдовый макияж.

© Газета.Ru

В ноябре Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала GQ. На обложке издания бизнесвумен позировала в черном слитном купальнике, сидя на трамплине у бассейна. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Модель также снялась в шортах и топе и обнаженной на кровати.

Позже Хейли Бибер появилась на публике в прозрачном черном платье Gucci с голой спиной, из-под которого торчали стринги. Модель также надела украшения с бриллиантами: кольцо, браслет и серьги. Жена поп-исполнителя позировала перед фотографами с уложенными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и матовой красной помадой.