Врач опроверг миф, связанный с губной помадой

Организм женщины, как правило, впитывает только 1-2% от нанесенного косметического средства, при этом россиянки не могут съесть тонну помады. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского Университета Татьяна Гайдина.

© Freepik

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что россиянки с каждым годом "съедают" все больше помады, а за 2025 год эта цифра превысила тонну. Уточняется, что в среднем на каждую женщину приходится по 24 грамма помады в год.

«[Информация о том, что россиянки съедают более тонны помады] — это распространенное заблуждение, не подтвержденное научными данными. Кожа человека выполняет ряд функций, одной из которых является защитная. Роговый слой эпидермиса, межклеточные липиды и система детоксикации образуют непроницаемый барьер для большинства косметических ингредиентов. По результатам токсикокинетических исследований, в организм через кожу проникает, как правило, не более 1-2% от нанесенного объема средства, в редких случаях — до 5%», — сказала она.

Гайдина отметила, что компоненты, не прошедшие через кожный барьер, сохраняются на поверхности и смываются при умывании. Но даже те микродозы веществ, которые все же могут абсорбироваться, как правило, быстро метаболизируются в печени и выводятся из организма, не достигая концентраций, способных нанести вред организму.