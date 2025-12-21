Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры

Некрасивых женщин не бывает, есть те, кто не умеет подчеркивать свои достоинства. Визуальная коррекция фигуры — доступный инструмент абсолютно для всех. С помощью правильно подобранной одежды можно изменить пропорции тела или прибавить пару сантиметров к росту. Для начала посмотрите на свою фигуру и определите те части тела, которые хотите подчеркнуть — на них и сделаем акцент. Остальное аккуратно нейтрализуем с помощью визуальных элементов.

© Freepik

Невысокий рост

Прибавить пару сантиметров к росту или зрительно удлинить ноги возможно за счет прямых брюк в пол с высокой посадкой. Стоит избегать зауженных к низу брюк с длиной до щиколотки.

Еще один способ — составлять монохромные образы. В них нет перехода от одного цвета к другому, поэтому силуэт визуально вытягивается. Ну и конечно хотя бы небольшой каблук.

Короткая шея

Одним из ключевых моментов является правильный выбор воротника и выреза одежды. Поэтому исключаем водолазки и свитера с высоким горлом. Предпочтение отдаем V-образному вырезу, который поможет зрительно вытянуть шею, и открываем зону декольте. Не используем объемные шарфы как декоративный аксессуар.

Стоит избегать массивных украшений, отдайте предпочтение тонким цепочкам средней длины с кулоном или подвеской, и длинным серьгам.

Широкие плечи

Эта часть тела является ярким элементом фигуры, который оказывает большое влияние на общее восприятие пропорций тела. Мягкие, струящиеся фактуры создадут для плечевых изделий плавные линии силуэта. Идеально, если они будут однотонными. Например, шелк или трикотаж.

V-образный либо диагональный вырез смещает внимание и ломает прямую горизонтальную линию плеч. Темные оттенки будут оптически уменьшать объем и создавать ощущение легкости. А светлые оттенки, принты и фактурные ткани лучше использовать в нижней части, чтобы сбалансировать пропорции. Также в нижнюю часть добавляем объем, чтобы сбалансировать образ (накладные карманы, баска, драпировки, объемные юбки).

Большой размер груди

Чтобы сбалансировать верх и низ, смещаем акцент на нижнюю часть фигуры. Используем прямые джинсы или клеш, яркие брюки и юбки. Платья на запах и ассиметричный крой юбок.

Заменяем обтягивающие футболки/водолазки из тонкого трикотажа на рубашки и блузки полуприлегающего силуэта. Заправляем их в брюки или юбки, чтобы выделить талию и избежать «квадратного» силуэта.

Используем вырез сердечко или неглубокий V-образный, избегая крупных принтов, накладных карманов и горизонтальной полоски в верхней части фигуры.

Животик

Самое основное — это выбирать полуприлегающий силуэт, а также платья и юбки с запахом. Это позволит визуально спрятать лишний объем. Также хорошо работает вытягивание силуэта с помощью вертикальных и диагональных линий. Эту функцию выполняет и принт с вертикальными полосками, а также удлиненный пиджак или жилет.

Используем прием частично заправленного верха. Например, если заправить один край футболки или рубашки в джинсы, мы получим диагональную линию, которая скроет ненужный нам объем. Желательно не использовать в проблемной зоне блестящие ткани. Они создадут дополнительный объем.

Отсутствие талии

Выбираем поясные изделия средней посадки и заправляем верх в пояс. Чтобы обозначить линию талии для верха и низа в образе выбираем контрастные цвета. Плюс добавляем немного объема вверху и внизу, тогда талия будет самым узким местом. Осторожно используем приталенные силуэты и не подчеркиваем талию ремнем.

Объемные бедра

Основная задача перенести акцент в верхнюю часть с помощью принта, V-образного выреза и украшений. Брюки и джинсы выбираем свободные и прямые. В приоритете темные оттенки синего, серого и черного цвета. Посадка на талии средняя или завышенная, чтобы сделать акцент на талии.

Юбки фасонов — трапеция и тюльпан. С осторожностью юбки-карандаш и клеш, которые могут прибавить объема, если их не сбалансировать также с объемным верхом. Платья А-силуэта, трапеция, на запах. Стараемся избегать в зоне бедер крупных принтов, накладных карманов и фактурной ткани (шерсть, твид, пайетки).

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете создать сбалансированный образ и порадуетесь своему отражению в зеркале!