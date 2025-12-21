Ксения Собчак снялась в корсете и джинсах с бахромой

Журналистка Ксения Собчак в вечернем образе прогулялась по Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ксения Собчак предпочла для выхода черный корсет, джинсы с блетящей бахромой и жакет. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В ноябре Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Ксения Собчак выложила фото в черном боди с глубоким декольте, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Журналистка также надела желтую юбку с принтом зебры, чокер и серьги. Телеведущая завершила образ сумкой.