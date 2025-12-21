Ольга Серябкина попозировала в облегающем черном наряде

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в платье с разрезом. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина стояла перед зеркалом в черном облегающем макси-платье без рукавов с разрезом до бедра и декольте. Певица дополнила наряд остроносыми туфлями на каблуках. Поп-исполнительница собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

На днях Ольга Серябкина посетила вечеринку по случаю двухлетия журнала «Москвичка». Певица выбрала для закрытого светского мероприятия красное мини-платье с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон. Поп-исполнительница добавила к наряду чокер. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и помадой.

До этого Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в черном кожаном топе с глубоким декольте, под которое она не стала надевать бюстгальтер. Певица добавила к образу юбку-макси, носки, лоферы с золотым декором и цепочку с кулоном.