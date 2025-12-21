Ксения Бородина вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в платье с разрезом. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Ксения Бородина посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Блогерша выбрала для мероприятия черное макси-платье с разрезом до бедра, которое дополнила бордовыми лаковыми остроносыми туфлями на каблуках, массивными золотыми серьгами, ожерельем и кольцом. Телеведущей собрали волосы в гладкий высокий хвост и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

«Любимый Питер. Кто у меня тут из Питера? Я впервые сегодня иду на «Щелкунчика» именно в Мариинский театр. Историческая сцена, где балет зародился — особая атмосфера», — написала Бородина под фото.

Несколько недель назад она опубликовала в личном блоге снимки, где позировала в шоколадном топе с кружевом и декольте, который сочетала с белыми брюками с завышенной талией. Телеведущая добавила к наряду серьги, ожерелье с бриллиантами, браслеты, часы и туфли на каблуках. Знаменитость вышла на публику с собранными в пучок волосами и макияжем с черными стрелками и коричневым блеском.