Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике без фотошопа. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

21 декабря Анфисе Чеховой исполнилось 48 лет. В честь такого события телеведущая опубликовала снимки, где позировала в бордовом раздельном купальнике, который сочетала с большой соломенной шляпой. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем. Она снялась на фоне океана.

© Газета.Ru

Знаменитость призналась, что рада новому году и не стесняется своего возраста. Чехова заявила, что за эти годы у нее повысилась самооценка и появилась мудрость.

«Моя самооценка с каждым годом стремится ввысь! Помню, как в 28 я до ужаса стеснялась собственного тела, фотошопилась и никогда не носила шорт и топиков. А сегодня я, наконец, выкладываю свои реальные фотографии без фотошопа и без прикрас! Сколько ошибок и предательств было совершено мною по отношению к собственному телу и к своему внутреннему ребенку. Но каждый год я все больше приходила с ними в согласие. Сколько трудностей мне досталось в наследство от моих предков: и жертвенность, и комплекс самозванца, и вспыльчивость, и эмоциональная нестабильность», — написала звезда.

Она добавила, что теперь трезво оценивает себя «без уничтожающего давления внутреннего критика» и не собирается молодиться.

На днях Анфиса Чехова раскрыла в соцсетях свой вес. Звезда пожаловалась жениху, что поправилась на три килограмма. Продюсер Александр Златопольский постарался успокоить свою возлюбленную. Он заявил, что считает артистку худой и намерен ее «откормить».